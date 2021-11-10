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Авиакомпаниям пригрозили санкциями за доставку мигрантов в Белоруссию

Деловая газета "Взгляд"
44 минуты назад

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против авиакомпаний, участвующих в перевозке мигрантов в Минск.

Авиакомпаниям пригрозили санкциями из-за мигрантов в Белоруссию
Фото: ReutersReuters

По ее словам, санкции грозят тем компаниям, которые «способствуют перемещению людей через Минск и затем к границе Белоруссии и ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на цитату фон дер Ляйен.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что группа беженцев направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед установленными польской стороной заграждениями остановились более 2 тыс. беженцев, в том числе женщины и дети. Люди разбили стихийный лагерь

Польские силовики не дают прорваться мигрантам, которые ломают заграждения.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Польша столкнулись с ростом числа нелегальных мигрантов, которые прибывают из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Европы из-за санкций Запада.

На границе с Белоруссией начали появляться заборы из металлической проволоки.

Компании,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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