Авиакомпаниям пригрозили санкциями из-за мигрантов в Белоруссию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против авиакомпаний, участвующих в перевозке мигрантов в Минск.

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По ее словам, санкции грозят тем компаниям, которые «способствуют перемещению людей через Минск и затем к границе Белоруссии и ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на цитату фон дер Ляйен.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что группа беженцев направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед установленными польской стороной заграждениями остановились более 2 тыс. беженцев, в том числе женщины и дети. Люди разбили стихийный лагерь

Польские силовики не дают прорваться мигрантам, которые ломают заграждения.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Польша столкнулись с ростом числа нелегальных мигрантов, которые прибывают из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Европы из-за санкций Запада.