Банки заставят не обманывать клиентов

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв заявил, что «поведенческая перезагрузка» на финансовом рынке позволит повысить осведомлённость граждан об условиях финансовых продуктов и исключить возможность введения заёмщиков в заблуждение. Речь идёт о честном обслуживании банками своих клиентов. Об этом сообщает «Парламентская газета».