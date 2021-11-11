Банки заставят не обманывать клиентов

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв заявил, что «поведенческая перезагрузка» на финансовом рынке позволит повысить осведомлённость граждан об условиях финансовых продуктов и исключить возможность введения заёмщиков в заблуждение. Речь идёт о честном обслуживании банками своих клиентов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Финансовые организации по-прежнему вводят потребителей в заблуждение относительно приобретаемых продуктов, в итоге граждане неосознанно переплачивают и повышают свою долговую нагрузку, — заявил сенатор.
В качестве решения Журавлёв предлагает принять закон, который расширит полномочия Центробанка на ограничение количества необеспеченных потребкредитов банков. Ещё одним вариантом решения проблемы является ограничение применения плавающей процентной ставки по кредитам.