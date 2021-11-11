ЕС забеспокоились из-за повышенного внимания к Nord Stream 2

Европарламент заявил, что Германия может политизировать сертификацию «Северного потока — 2», если привлечет к этому вопросу Украину. Об этом заявил глава федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) Фите Вульф, сообщают «Известия».

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По его словам, две компании Украины — «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» — уже отправили в агентство заявки на участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2». Заявки в настоящее время все еще на рассмотрении. Все решения по дополнительным участникам сертификации Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте, сообщил Вульф.

Как заявил Европарламента Гуннар Бек, если агентство BNetzA одобрит заявки по участию компаний Украины в сертификации российского газопровода, то Германия рискует политизировать этот процесс. Депутат бундестага от партии АдГ Ян Нольте сообщил, что дополнительные участники сертификации не будут обладать правом вето, поэтому ни Польша, ни Украина не окажут влияния на решение о запуске «Северного потока — 2».