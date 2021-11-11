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Глава «Нафтогаза» нашел изъян у «Северного потока — 2»

Елена Прошина
59 минут назад

У трубопровода «Северный поток — 2» отсутствует резерв труб. Этот изъян позволяет заключить, что газотранспортная система Украины значительно удобнее. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в статье для портала NV.ua, пишут РИА Новости.

Глава «Нафтогаза» нашел изъян у «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на основных маршрутах у ГТС Украины несколько труб, а у России — одна. Резервные трубы у «Северного потока — 2» отсутствуют, что делает украинскую газотранспортную систему удобнее. Витренко уверяет, что за состоянием ГТС Украины регулярно следит оператор и даже может оперативно ремонтировать отдельные участки, не останавливая при этом весь трубопровод.

Глава «Нафтогаза» также заявил, что газотранспортная система Украины с точки зрения возможностей транспортировки и своего расположения в более выгодном положении, чем «Северный поток — 2».

«Из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, ГТС Украины значительно удобнее российской», — отметил украинский чиновник.

Украина выступает против ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», стремясь сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию. Ранее Юрий Витренко заявил, что в случае запуска российского трубопровода Украина станет более уязвимой к «российскому вторжению».

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,РИА Новости,
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