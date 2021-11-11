Глава «Нафтогаза» нашел изъян у «Северного потока — 2»

У трубопровода «Северный поток — 2» отсутствует резерв труб. Этот изъян позволяет заключить, что газотранспортная система Украины значительно удобнее. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в статье для портала NV.ua, пишут РИА Новости.

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По его словам, на основных маршрутах у ГТС Украины несколько труб, а у России — одна. Резервные трубы у «Северного потока — 2» отсутствуют, что делает украинскую газотранспортную систему удобнее. Витренко уверяет, что за состоянием ГТС Украины регулярно следит оператор и даже может оперативно ремонтировать отдельные участки, не останавливая при этом весь трубопровод.

Глава «Нафтогаза» также заявил, что газотранспортная система Украины с точки зрения возможностей транспортировки и своего расположения в более выгодном положении, чем «Северный поток — 2».

«Из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, ГТС Украины значительно удобнее российской», — отметил украинский чиновник.