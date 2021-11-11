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«Газпром» отказался увеличить транзит через Польшу и Украину

Лера Букина
1 час назад

«Газпром» отказался бронировать на 11 ноября дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину. Однако, по данным площадок GSA Platform и RBP, компания снова выкупила часть на украинской границе со Словакией.

«Газпром» отказался увеличить транзит через Польшу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Польский оператор ГТС Gaz-System предложил на аукционе для бронирования на 11 ноября дополнительные транспортные мощности газопровода «Ямал-Европа» в объеме около 58 млн кубометров, но по итогам аукциона они остались невостребованными.

Кроме того, «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе дополнительные транзитные мощности на границе с Россией в объеме 15 млн кубометров. Однако предложение также осталось невостребованным. Но в точке выхода из украинской ГТС на границе со Словакией по итогам прошедшего аукциона снова были дополнительно забронированы 19,2 млн кубометров из доступных 85,7 млн.

Действия «Газпрома» обрушили цены на газ в Европе

9 ноября стало известно, что «Газпром» утвердил и начал выполнять план по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Также определены объемы и маршруты транспортировки газа. В конце октября «Газпром» заявил, что компании удалось обеспечить необходимый уровень оперативного резерва газа в российских подземных хранилищах в 72,638 млрд кубометров.

До этого президент России Владимир Путин дал поручение руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища.
Компании,Владимир Путин,Газпром,
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