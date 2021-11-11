Клиенты Сбера станцуют с Филиппом Киркоровым и другими звездами

«Из-за пандемии повсеместно отменяются концерты и другие мероприятия. Поэтому мы решили, что способны создать праздничное настроение нашим клиентам там, где они находятся прямо сейчас. Дома, на работе, на прогулке. Наше AR-шоу позволяет петь и танцевать вместе со звездой, оно за несколько дней уже стало хитом в социальных сетях: за первые два дня челленджа в TikTok было создано более уже 20 тысяч видео, которые набрали более 500 миллионов просмотров. СберБанк в эти дни отмечает свое 180-летие. Много лет мы вдохновляемся мечтами наших клиентов и претворяем их в жизнь с помощью своих продуктов и самых современных технологий. О дуэте, видео или селфи со звездами мечтают многие — и с помощью новейших технологий нам легко сделать эту мечту реальностью. В уникальном на сегодняшний день формате», — рассказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.