Coca-Cola решила засудить российского конкурента

Coca-Cola готовится к судебным спорам со своим конкурентом на российском рынке, производителем «Напитков из Черноголовки» компанией «Аквалайф». Об этом пишет «Коммерсант».
Причиной спора стал товарный знак Fantola, принадлежащий ГК «Аквалайф», и, по мнению Coca-Cola, похожий «до степени смешения» на принадлежащий компании бренд Fanta.
18 ноября Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента по заявлению Coca-Cola рассмотрит вопрос о правомерном использовании шести товарных знаков, зарегистрированных в 2019–2020 годах, отмечает издание.
Опрошенные газетой эксперты напомнили, что товарный знак Fanta охраняется законом с 1966 года и у Coca-Cola есть достаточно большие шансы на победу. Однако, по их словам, процесс будет затяжным, так как речь идет об уже зарегистрированном в России бренде.
Если Coca-Cola выиграет спор, то «Аквалайф» лишится возможности выпускать свой напиток Fantola; если же компания проигнорирует решение, то транснациональная компания сможет потребовать компенсацию в двукратном размере от объемов продаж, заметил адвокат Pen & Paper Роман Пархоменко.