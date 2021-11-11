Coca-Cola решила засудить российского конкурента

Coca-Cola готовится к судебным спорам со своим конкурентом на российском рынке, производителем «Напитков из Черноголовки» компанией «Аквалайф». Об этом пишет «Коммерсант».

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Причиной спора стал товарный знак Fantola, принадлежащий ГК «Аквалайф», и, по мнению Coca-Cola, похожий «до степени смешения» на принадлежащий компании бренд Fanta.

18 ноября Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента по заявлению Coca-Cola рассмотрит вопрос о правомерном использовании шести товарных знаков, зарегистрированных в 2019–2020 годах, отмечает издание.

Опрошенные газетой эксперты напомнили, что товарный знак Fanta охраняется законом с 1966 года и у Coca-Cola есть достаточно большие шансы на победу. Однако, по их словам, процесс будет затяжным, так как речь идет об уже зарегистрированном в России бренде.

Если Coca-Cola выиграет спор, то «Аквалайф» лишится возможности выпускать свой напиток Fantola; если же компания проигнорирует решение, то транснациональная компания сможет потребовать компенсацию в двукратном размере от объемов продаж, заметил адвокат Pen & Paper Роман Пархоменко.