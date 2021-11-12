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Проигравший суд Навальный заплатит Дерипаске 1 рубль

Газета.Ruиещё 2
54 минуты назад

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление бизнесмена Олега Дерипаски к блогеру Алексею Навальному, признав распространенные последним сведения не соответствующими действительности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

Дерипаска отсудил у Навального 1 рубль
Фото: Газета.руГазета.ру

"По решению суда, Навальный обязан удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете "Коммерсантъ" официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован. Кроме того, суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве компенсации, о чем просил мой доверитель", - заявил Мельников.

По его словам, Навальный, который сейчас находится в колонии, может исполнить решение суда через своих доверенных лиц. В решении суд отметил, что если Навальный после вступления решения в законную силу не исполнит его, то будет подвергнут штрафу в размере 50 тыс. рублей в день за каждый день просрочки.

В "Коммерсанте" подтвердили, что Дерипаска действительно выбрал издание для публикации опровержения. Иск о защите деловой репутации Дерипаска подал к Навальному в марте прошлого года.

Компании,Экономика,Алексей Навальный,Олег Дерипаска,Газета "Коммерсантъ",
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