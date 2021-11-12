Дерипаска отсудил у Навального 1 рубль

"По решению суда, Навальный обязан удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете "Коммерсантъ" официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован. Кроме того, суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве компенсации, о чем просил мой доверитель", - заявил Мельников.

По его словам, Навальный, который сейчас находится в колонии, может исполнить решение суда через своих доверенных лиц. В решении суд отметил, что если Навальный после вступления решения в законную силу не исполнит его, то будет подвергнут штрафу в размере 50 тыс. рублей в день за каждый день просрочки.