Крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) «Газпрома» в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии —начали пустеть и так и не перешли в режим интенсивной закачки. Сейчас запасы там находятся на критически низком уровне, несмотря на поручение президента интенсивно пополнять европейские хранилища после того, как будут заполнены российские. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным европейских операторов ПХГ, уровень запасов Rehden оценивается в 9,58 процента; из Jemgum (87,4 процента) и Haidach (54,2 процента) идет отбор и уже откачано 10 и 6 миллионов кубометров соответственно. Еще одно хранилище — Bergermeer в Нидерландах — заполнено на 30,71 процента, но там тоже начался отбор.

В свою очередь в «Газпроме» пояснили, что показатели нетто-отбора или закачки необъективны, поскольку в ПГХ газ хранит не только российская компания. В то же время, указывает «Коммерсантъ», уровень заполнения собственных хранилищ компании в Европе остается втрое более низким, чем в среднем по ЕС. Таким образом наверстать отставание в текущем году уже невозможно.

Аналитик Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что для этого нужно закачать по крайней мере 5 миллионов кубометров газа. С учетом, что совокупная максимальная проектная производительность Rehden, Jemgum, Haidach и Bergermeer на закачку составляет около 80 миллионов кубометров в сутки, российской монополии придется максимально использовать мощности газопровода «Ямал-Европа» до конца года, однако компания уже забронировала их на минимальном уровне до конца ноября.

Ранее стало известно, что «Газпром» увеличил транзит газа через Украину до максимума. Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России в совокупности составили 109,3 миллиона кубометров в сутки. Это соответствует максимальному контрактному объему транзитных мощностей, забронированных «Газпромом» на этот год. Поток газа также увеличился через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа».

В октябре президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать заполнение европейских хранилищ после заполнения российских. Глава компании Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» сможет поставлять дополнительные объемы газа в Европу 8 ноября. Но 8 ноября прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» остановилась.