Крупный туроператор задолжал россиянам миллиарды рублей

Туроператор Mouzenidis Travel объявил о неспособности выполнить свои обязательства перед клиентами. В связи с этим Ростуризм исключит все юридические лица туроператора из единого реестра, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Закрытие компании стало следствием экономических проблем „материнской“ компании Mouzenidis Travel в Греции. Ростуризм сегодня исключит из единого реестра туроператоров все юридические лица российского туроператора „Музенидис Трэвел“. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию „Турпомощь“ для получения выплат», — пишет Ассоциация туроператоров на своем сайте.

Ростуризм держит под особым контролем ситуацию с российскими туристами, которые совершили покупку тура у Mouzenidis Travel. Долг Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 2 млрд рублей, сообщает ТАСС.