Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Крупный российский туроператор объявил о закрытии

Ura.Ru
31 минуту назад

Туроператор Mouzenidis Travel объявил о неспособности выполнить свои обязательства перед клиентами. В связи с этим Ростуризм исключит все юридические лица туроператора из единого реестра, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Крупный туроператор задолжал россиянам миллиарды рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Закрытие компании стало следствием экономических проблем „материнской“ компании Mouzenidis Travel в Греции. Ростуризм сегодня исключит из единого реестра туроператоров все юридические лица российского туроператора „Музенидис Трэвел“. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию „Турпомощь“ для получения выплат», — пишет Ассоциация туроператоров на своем сайте.

Ростуризм держит под особым контролем ситуацию с российскими туристами, которые совершили покупку тура у Mouzenidis Travel. Долг Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 2 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Coca-Cola решила засудить российского конкурента

Компания стала испытывать трудности после смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года, передает РИА « Новости». С компанией работали многие российские туроператоры.

Компании,Coca-Cola,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители