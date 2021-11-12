Греф рассказал об ИИ и будущем мира

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что искусственный интеллект (ИИ) создаст миллионы новых рабочих мест, но проблема структурной безработицы в мире останется одной из основных. Об этом рассказало ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Греф выступил в качестве эксперта в первой серии научно-популярного сериала об искусственном интеллекте, выходящего на Киностудии имени Горького. Премьера приурочена к 180-летию Сбербанка и Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, которую банк проводит 10 - 12 ноября.

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Греф упомянул два обоснованных страха, связанных с развитием ИИ. Первый - замена работников-людей роботами и лишение людей источника дохода.

«Возникает вопрос армии безработных, которым нечего будет делать: нужен какой-то фиксированный доход и так далее… <…> Я не адепт этого опасения. Я думаю, и сегодняшние исследования это показывают, что с помощью систем искусственного интеллекта рабочих мест будет создано значительно больше, чем сокращено», - подчеркнул глава Сбербанка.

Греф сослался на последний отчет World Economic Forum и компании McKinsey, согласно которому в ближайшие годы исчезнет примерно 55 миллионов старых рабочих мест, но будет создано 95 миллионов новых.

Затем Греф упомянул второе серьезное опасение - структурная безработица.

«Мы знаем, что водителей в мире примерно 250–300 миллионов человек. Появление полностью автономного беспилотного транспорта создает армию безработных. Что делать водителям? <…> Человечество раньше сталкивалось с такого рода трансформациями, но в такой короткий промежуток времени этого еще не происходило. Полноценного ответа на этот вопрос нет», - отметил он.

Одним из способов решения проблемы Греф назвал создание множества онлайн- и офлайн-курсов для обучения и переобучения работников.

Также Греф подчеркнул, что он - не сторонник «впадения в страхи» по поводу широкого распространения ИИ.