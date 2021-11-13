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Илон Маск в третий раз за неделю продал акции Tesla

Секрет Фирмы
1 час назад

Богатейший человек в мире Илон Маск в третий раз за неделю продал акции Tesla на сумму около $1,2 млрд, согласно финансовым отчётам. Как сообщил телеканал CNBC, за семь дней Маск продал акций компании на сумму около $6,9 млрд. Некоторые акции были частично проданы для выплаты налогов. Продажи повлияли на цену акций компании, которые упали на 15,4%, что стало худшим показателем компании за последние 20 месяцев.

Илон Маск в третий раз за неделю продал акции Tesla
Фото: ReutersReuters

В целом неделя стала худшей для акций Tesla за всю историю, за исключением снижения в феврале и марте 2020 года, когда пандемия коронавируса обрушила рынки.

Журналисты отметили, что Маск по-прежнему владеет более чем 166 млн акций компании.

В начале недели предприниматель сначала продал бумаги на $5 млрд, затем ещё на $687 млн. Акции Tesla по-прежнему растут примерно на 46% в годовом исчислении после рекордной цены 4 ноября 2021 года, когда она составила $1229,91.

Сначала Маск у себя в Twitter провёл опрос о том, стоит ли ему продать 10% из принадлежащей ему доли в Tesla, чтобы заплатить налоги. В аккаунте у бизнесмена проголосовали более 3,5 млн человек, в результате идею поддержали 58% участников.

Компании,Илон Маск,
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