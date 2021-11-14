К ЕС обратились с призывом противостоять «Северному потоку-2»

Европейским странам необходимо вместе противостоять строительству российского газопровода «Северный поток-2», которое официально завершилось еще в сентябре, пишет для The Sunday Telegraph министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
По ее словам, завершение проекта может подорвать безопасность Европы, а также усилить контроль Москвы над теми странами, которые зависят от поставок российского газа. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что хочет, чтобы европейские друзья присоединилась к Великобритании. «Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода “Северный поток-2”», — подчеркнула Трасс.
Как считает колумнист Forbes Кеннет Рапоза, западным странам следует пересмотреть свою санкционную политику и «спокойно попросить» Россию о «спасении» из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей. По ее словам, некоторые главы государств призывают РФ и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы «спасти их от самих себя».
Рапоза отмечает, что Европа нуждается в России больше, чем США. Колумнист напомнил об антироссийских санкциях Запада, введенных из-за событий на Украине, и угрозе штрафов американским компаниям в вопросе помощи РФ при разработке нефтяных и газовых месторождений.