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Великобритания призвала страны Европы противостоять «Северному потоку-2»

Елена Прошина
1 час назад

Европейским странам необходимо вместе противостоять строительству российского газопровода «Северный поток-2», которое официально завершилось еще в сентябре, пишет для The Sunday Telegraph министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

К ЕС обратились с призывом противостоять «Северному потоку-2»
Фото: ReutersReuters

По ее словам, завершение проекта может подорвать безопасность Европы, а также усилить контроль Москвы над теми странами, которые зависят от поставок российского газа. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что хочет, чтобы европейские друзья присоединилась к Великобритании. «Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода “Северный поток-2”», — подчеркнула Трасс.

Как считает колумнист Forbes Кеннет Рапоза, западным странам следует пересмотреть свою санкционную политику и «спокойно попросить» Россию о «спасении» из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей. По ее словам, некоторые главы государств призывают РФ и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы «спасти их от самих себя».

Рапоза отмечает, что Европа нуждается в России больше, чем США. Колумнист напомнил об антироссийских санкциях Запада, введенных из-за событий на Украине, и угрозе штрафов американским компаниям в вопросе помощи РФ при разработке нефтяных и газовых месторождений.

Компании,Кеннет Рапоза,ОПЕК,МИД,Forbes,
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