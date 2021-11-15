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Туротрасли отказали в снижении НДС

Елена Прошина
1 час назад

Туристическая отрасль с большой вероятностью не получит снижение НДС вдвое, до 10%. Правительство признало подобный шаг нецелесообразным по итогам исполнения поручения президента России Владимира Путина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий доклад для главы государства.

Туротрасли отказали в снижении НДС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, федеральный бюджет из-за снижения НДС для туризма стал бы ежегодно терять более 37 млрд рублей. Как говорится в докладе, уменьшение ставки в некоторых случаях также может вызвать необходимость возмещения НДС российским туристическим организациям, то есть субсидий из федерального бюджета.

В Ростуризме при этом заявили, что агентство выступило за более радикальное предложение — снижение НДС до 7%. Именно такая ставка действует в Европейском союзе и приносит «ощутимый экономический мультипликативный эффект». В Ростуризме считают, что снижение ставки НДС до 7% сделает инвестиции в отрасль более выгодными.

Гостиничный бизнес и отраслевые организации также настаивают на облегчении налогового бремени для туристической сферы. Они обосновывают необходимость послабления на малую рентабельность отрасли и низкую инвестиционную привлекательность. Действующая ставка делает российскую туротрасль неконкурентоспособной по сравнению со странами ЕС, Турцией и Египтом.

Компании,Владимир Путин,Ростуризм,ЕС,газета "Известия",
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