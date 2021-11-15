Туротрасли отказали в снижении НДС

Туристическая отрасль с большой вероятностью не получит снижение НДС вдвое, до 10%. Правительство признало подобный шаг нецелесообразным по итогам исполнения поручения президента России Владимира Путина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий доклад для главы государства.
По информации издания, федеральный бюджет из-за снижения НДС для туризма стал бы ежегодно терять более 37 млрд рублей. Как говорится в докладе, уменьшение ставки в некоторых случаях также может вызвать необходимость возмещения НДС российским туристическим организациям, то есть субсидий из федерального бюджета.
В Ростуризме при этом заявили, что агентство выступило за более радикальное предложение — снижение НДС до 7%. Именно такая ставка действует в Европейском союзе и приносит «ощутимый экономический мультипликативный эффект». В Ростуризме считают, что снижение ставки НДС до 7% сделает инвестиции в отрасль более выгодными.
Гостиничный бизнес и отраслевые организации также настаивают на облегчении налогового бремени для туристической сферы. Они обосновывают необходимость послабления на малую рентабельность отрасли и низкую инвестиционную привлекательность. Действующая ставка делает российскую туротрасль неконкурентоспособной по сравнению со странами ЕС, Турцией и Египтом.