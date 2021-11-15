Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Свыше половины корпоративных sim-карт оказались под угрозой блокировки

Российская Газетаиещё 23
1 час назад

Более половины корпоративных номеров могут перестать работать с 1 декабря, поскольку данные об их конечных пользователях не внесены в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала "Госуслуги". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков и операторов связи.

Свыше половины корпоративных sim-карт оказались под угрозой блокировки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно закону, с 1 июня в ЕСИА должны быть внесены сведения о новых корпоративных абонентах, а к 1 декабря необходимо зарегистрировать ранее действовавшие sim-карты. Однако к этому моменту более половины корпоративных номеров остаются незарегистрированными. Всего в России около 32 миллионов корпоративных sim-карт.

Как рассказал изданию гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов, не все корпоративные клиенты зарегистрированы на госуслугах. К тому же многие просто не знают о том, что могут остаться без связи. Например, человек может много лет пользоваться sim-картой и не знать, что она является корпоративной.

В Минцифры сообщили, что регистрация sim-карт идет по графику, а по всем корпоративным номерам операторы разослали напоминания о необходимости внесения сведений.

Компании,Константин Анкилов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители