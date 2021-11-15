Свыше половины корпоративных sim-карт оказались под угрозой блокировки

Более половины корпоративных номеров могут перестать работать с 1 декабря, поскольку данные об их конечных пользователях не внесены в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала "Госуслуги". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков и операторов связи.

Согласно закону, с 1 июня в ЕСИА должны быть внесены сведения о новых корпоративных абонентах, а к 1 декабря необходимо зарегистрировать ранее действовавшие sim-карты. Однако к этому моменту более половины корпоративных номеров остаются незарегистрированными. Всего в России около 32 миллионов корпоративных sim-карт.

Как рассказал изданию гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов, не все корпоративные клиенты зарегистрированы на госуслугах. К тому же многие просто не знают о том, что могут остаться без связи. Например, человек может много лет пользоваться sim-картой и не знать, что она является корпоративной.