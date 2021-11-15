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Россиянам грозит массовая блокировка sim-карт

Лера Букина
1 час назад

Больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря в связи с нарушением закона о «серых» sim-картах. Согласно этому закону, компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения о конечных пользователях sim-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги» до 30 ноября. По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, пока этого не сделали 16 млн корпоративных клиентов. Об этом пишет «Коммерсант».

Россиянам грозит массовая блокировка sim-карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России в общей сложности сейчас действует около 32 млн корпоративных sim-карт, свидетельствуют данные Mobile Research Group. Клиенты, которые заключают договоры на услуги связи после 1 июля, должны сразу вносить данные конечных пользователей в ЕСИА.

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Регистрация sim-карт осуществляется по графику, заявил изданию директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. Он отметил, что министерство проводит мероприятия совместно с операторами, чтобы все корпоративные клиенты успели подать сведения о своих абонентах, которых обеспечивают sim-картами.

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В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 отметили, что процедура регистрации sim-карт стала максимально «безболезненной» для корпоративных клиентов.

Операторы не могут сделать ничего, кроме как осведомлять своих абонентов о том, что необходимо внести сведения в ЕСИА, указал Анкилов.

«Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на «Госуслугах», к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их sim-карты, если они не внесут сведения», — отметил он.

По большей части незарегистрированными остаются корпоративные sim-карты среднего и малого бизнеса, подчеркнул гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Согласно его данным, в России сейчас зафиксировано около 11 млн «cерых» sim-карт.

«Из них около половины числятся у операторов как корпоративные, остальные зарегистрированы на физлиц», — заявил он.

Отключение не зарегистрированных в ЕСИА корпоративных sim-карт повлечет за собой временное снижение выручки операторов, полагает Анкилов. Также это может привести к экономическим последствиям для самого бизнеса, так как некоторые компании рискуют остаться без связи, подытожил он.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы повышают стоимость архивных тарифов с начала года. Эксперты рынка полагают, что до конца года цены на связь увеличатся на 15%.
Компании,Денис Кусков,Вымпелком,Tele2,МТС,
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