Россиянам грозит массовая блокировка sim-карт

Больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря в связи с нарушением закона о «серых» sim-картах. Согласно этому закону, компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения о конечных пользователях sim-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги» до 30 ноября. По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, пока этого не сделали 16 млн корпоративных клиентов. Об этом пишет «Коммерсант».

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В России в общей сложности сейчас действует около 32 млн корпоративных sim-карт, свидетельствуют данные Mobile Research Group. Клиенты, которые заключают договоры на услуги связи после 1 июля, должны сразу вносить данные конечных пользователей в ЕСИА.

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Регистрация sim-карт осуществляется по графику, заявил изданию директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. Он отметил, что министерство проводит мероприятия совместно с операторами, чтобы все корпоративные клиенты успели подать сведения о своих абонентах, которых обеспечивают sim-картами.

В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 отметили, что процедура регистрации sim-карт стала максимально «безболезненной» для корпоративных клиентов.

Операторы не могут сделать ничего, кроме как осведомлять своих абонентов о том, что необходимо внести сведения в ЕСИА, указал Анкилов.

«Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на «Госуслугах», к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их sim-карты, если они не внесут сведения», — отметил он.

По большей части незарегистрированными остаются корпоративные sim-карты среднего и малого бизнеса, подчеркнул гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Согласно его данным, в России сейчас зафиксировано около 11 млн «cерых» sim-карт.

«Из них около половины числятся у операторов как корпоративные, остальные зарегистрированы на физлиц», — заявил он.

Отключение не зарегистрированных в ЕСИА корпоративных sim-карт повлечет за собой временное снижение выручки операторов, полагает Анкилов. Также это может привести к экономическим последствиям для самого бизнеса, так как некоторые компании рискуют остаться без связи, подытожил он.