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Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке

Российская Газета
1 час назад

Сбербанк снижает ставку по льготной ипотеке для семей с детьми на 0,3%. Воспользоваться скидкой смогут зарплатные клиенты, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорожденный, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 6 млн рублей - при покупке жилья в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос по программе - 15% от стоимости недвижимости.

Компании,Сбербанк России,
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