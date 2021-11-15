Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорожденный, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.