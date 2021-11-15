"Лукойл" не ожидает цену нефти в $100 за баррель в ближайшее время

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" не рассчитывает, что цена нефти окажется на уровне в $100 за баррель в ближайшее время. Об этом заявил президент и совладелец компании Вагит Алекперов в ходе сессии на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021.

"Я не думаю, что мы в ближайшее время увидим цену [нефти] в $100 [за баррель]", - сказал он.

Алекперов отметил, что "Лукойл" закладывает в бюджет компании на 2022 год цену барреля нефти на уровне $60. При этом он отметил, что возможны колебания цены нефти на рынке из-за непредсказуемости дальнейшего развития пандемии COVID-19.

"Мы не заинтересованы в высоких ценах. Наша миссия и миссия ОПЕК+ заключается в удовлетворении спроса в первую очередь. Поэтому сегодня страны ОПЕК+ не ставят стратегической целью резкий рост цен на нефть", - добавил глава "Лукойла".