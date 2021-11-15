«МегаФон» рассказал о росте интереса россиян к распродажам

Специалисты «МегаФона» с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга». Мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос 11 и 12 ноября в два раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в полтора раза.

Фото: пресс-служба «МегаФона» пресс-служба «МегаФона»

Маркетплейсы стали главным местом всех любителей скидок - за время распродажи их посетили 86 процентов респондентов. Специалисты «МегаФона» зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress: аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135 процентов по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74 процента. Тройку лидеров замкнул «СберМегаМаркет» с показателем в 51 процент.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров: этой категорией интересовались 57 процентов россиян, которые совершают покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13 процентов интернет-пользователей, книгам — шесть процентов, далее следуют товары для детей, на которые пришлось пять процентов.