Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

«МегаФон» рассказал о росте интереса россиян к распродажам

Lenta.ru
50 минут назад

Специалисты «МегаФона» с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга». Мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос 11 и 12 ноября в два раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в полтора раза.

«МегаФон» рассказал о росте интереса россиян к распродажам
Фото: пресс-служба «МегаФона»пресс-служба «МегаФона»

Маркетплейсы стали главным местом всех любителей скидок - за время распродажи их посетили 86 процентов респондентов. Специалисты «МегаФона» зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress: аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135 процентов по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74 процента. Тройку лидеров замкнул «СберМегаМаркет» с показателем в 51 процент.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров: этой категорией интересовались 57 процентов россиян, которые совершают покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13 процентов интернет-пользователей, книгам — шесть процентов, далее следуют товары для детей, на которые пришлось пять процентов.

Чаще других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени. При этом Южные регионы России продемонстрировали самый высокий рост интереса к шопингу: в Северо-Кавказском федеральном округе мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах вырос в три раза, а в Южном федеральном округе — в 2,5 раза.

Компании,Мегафон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители