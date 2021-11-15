«МегаФон» рассказал о росте интереса россиян к распродажам

Специалисты «МегаФона» с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга». Мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос 11 и 12 ноября в два раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в полтора раза.
Маркетплейсы стали главным местом всех любителей скидок - за время распродажи их посетили 86 процентов респондентов. Специалисты «МегаФона» зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress: аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135 процентов по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74 процента. Тройку лидеров замкнул «СберМегаМаркет» с показателем в 51 процент.
Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров: этой категорией интересовались 57 процентов россиян, которые совершают покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13 процентов интернет-пользователей, книгам — шесть процентов, далее следуют товары для детей, на которые пришлось пять процентов.
Чаще других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени. При этом Южные регионы России продемонстрировали самый высокий рост интереса к шопингу: в Северо-Кавказском федеральном округе мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах вырос в три раза, а в Южном федеральном округе — в 2,5 раза.