Украинский «Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока - 2». Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Витренко, передает РИА «Новости».

По словам Витренко, решение об участии «Нафтогаза» в сертификации газопровода принял немецкий регулятор.

18 октября стало известно, что «Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока - 2».

Витренко заявлял, что газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству. По его словам, сертификация «Северного потока - 2» нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в частности на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийском.