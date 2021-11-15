Украинский «Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока - 2». Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Витренко, передает РИА «Новости».
По словам Витренко, решение об участии «Нафтогаза» в сертификации газопровода принял немецкий регулятор.
18 октября стало известно, что «Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока - 2».
Витренко заявлял, что газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству. По его словам, сертификация «Северного потока - 2» нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в частности на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийском.
Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток - 2» готов к запуску: первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, вторая находится в процессе подготовки к заполнению.