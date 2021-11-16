Компания МТС объявила о продаже всех сотовых вышек

«Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа», — поделился с «Известиями» владелец компании МТС.

По некоторой информации, на актив есть два основных претендента — Kismet Capital Group Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» экс топ-менеджера СИБУРа Вадима Гуринова. Компания МТС заявила о намерении провести аукцион среди покупателей до конца года. Башенный бизнес может быть оценен в 90-100 миллиардов рублей.