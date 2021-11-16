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МТС продаст все свои сотовые вышки

Ura.Ru
1 час назад

Компания МТС планирует продать свои вышки. Об этом рассказал президент компании Вячеслав Николаев.

Компания МТС объявила о продаже всех сотовых вышек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа», — поделился с «Известиями» владелец компании МТС.

Причиной он назвал смену приоритетов.

По некоторой информации, на актив есть два основных претендента — Kismet Capital Group Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» экс топ-менеджера СИБУРа Вадима Гуринова. Компания МТС заявила о намерении провести аукцион среди покупателей до конца года. Башенный бизнес может быть оценен в 90-100 миллиардов рублей.

Согласно исследованию IT-маркетплейса Market.CNews, лидером рейтинга IP-телефонии и виртуальной АТС 2021 признано решение Mango Office. Второе место в рейтинге заняла компания МегаФон. На третьем месте оказался МТС.

Компании,Вадим Гуринов,Иван Таврин,Вячеслав Николаев,Сибур,МТС,газета "Известия",
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