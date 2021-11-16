Компания МТС объявила о продаже всех сотовых вышек

МТС намеревается продать свои вышки и выручить за них 90–100 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева, который сообщил о «смене приоритетов».

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На актив претендуют два основных покупателя: это Kismet Capital Group Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» экс-генерального директора СИБУРа Вадима Гуринова. МТС намеревается провести аукцион по продаже вышек. Он состоится до конца текущего года.

По словам главы компании, в настоящее время идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа. Как отметил Николаев, по этому поводу уже идут активные переговоры. Сейчас в портфеле компании около 23 тысяч антенно-мачтовых сооружений. По этому показателю МТС лидирует на рынке среди других операторов.

Решение о выделении башен в дочернее предприятие ООО «БИК» было принято на внеочередном собрании акционеров компании 30 сентября 2021 года. Предприятие возглавил директор по развитию башенной инфраструктуры МТС Александр Теремецкий.