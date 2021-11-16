Компания МТС объявила о продаже всех сотовых вышек

МТС намеревается продать свои вышки и выручить за них 90–100 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева, который сообщил о «смене приоритетов».
На актив претендуют два основных покупателя: это Kismet Capital Group Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» экс-генерального директора СИБУРа Вадима Гуринова. МТС намеревается провести аукцион по продаже вышек. Он состоится до конца текущего года.
По словам главы компании, в настоящее время идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа. Как отметил Николаев, по этому поводу уже идут активные переговоры. Сейчас в портфеле компании около 23 тысяч антенно-мачтовых сооружений. По этому показателю МТС лидирует на рынке среди других операторов.
Решение о выделении башен в дочернее предприятие ООО «БИК» было принято на внеочередном собрании акционеров компании 30 сентября 2021 года. Предприятие возглавил директор по развитию башенной инфраструктуры МТС Александр Теремецкий.
«Мы долго занимались этим бизнесом как телекоммуникационным наследием. Когда-то это имело смысл и неплохо получалось. Сейчас у нас другие приоритеты», — отметил президент МТС.