Производитель «Кириешек» запустит новую сеть магазинов

Крупный производитель кондитерских изделий и снеков KDV Дениса Штенгелова (бренды «Яшкино», «Кириешки»), управляющий продуктовыми магазинами «Ярче!», решил расширить розничный бизнес. Группа готовится к запуску непродовольственной сети Hit Super Price, пишет «Коммерсант». Отмечается, что она может стать новым федеральным игроком на рынке дрогери – магазинов небольшой площади с товарами повседневного спроса.

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В начале ноября входящее в группу KDV ООО «Камелот-А» зарегистрировало домен https://rabotavhsp.ru. На нем начался подбор персонала для новой сети супермаркетов непродовольственных товаров. В перечне адресов на сайте пока указаны четыре точки в Новосибирске и Бердске.

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По словам источника издания, пока KDV планирует протестировать формат, однако в дальнейшем может запустить сеть федерального масштаба.

Инвестиции в запуск одного дрогери-магазина площадью до 1 тысячи кв. м составят 4–8 млн рублей, заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он подчеркнул, что данный формат является весьма сложным в связи с низким чеком и трафиком. По словам эксперта, региональные сети сталкиваются со сложностями на фоне быстрого органического роста «Магнит Косметик». Им приходится сокращать количество точек, отметил Бурмистров.

Hit Super Price сможет развить бизнес в Сибири из-за ограниченного присутствия федеральных игроков, однако в центральной части России конкурировать будет проблематично, считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Он отметил и тот факт, что ограничения в связи с COVID-19 больше всего ударяют по непродовольственной рознице.

По словам Бурмистрова, дрогери-сети находятся под давлением на фоне смещения спроса в онлайн. Согласно ожиданиям Infoline, по итогам 2021 года оборот рынка косметики, бытовой химии увеличится на 11%, до 840 млрд рублей, год к году, а продажи онлайн вырастут на 24%, до 160 млрд рублей.