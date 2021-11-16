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«Газпром» объяснил свое решение по транзиту через Украину

Лера Букина
1 час назад

«Газпром» бронирует мощности транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей. Так компания прокомментировала итоги вчерашних аукционов на транзит газа через Украину и Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации «Газпрома». Компания может оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе – на отдельную неделю или сутки, добавили в «Газпроме».

«В случае необходимости у нас есть возможность оперативно бронировать дополнительные транспортные мощности, в том числе по «Ямал - Европе», на более короткой основе (недельной, суточной)», – подчеркнули в холдинге.

Напомним, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе 15 ноября. «Оператор ГТС Украины» в понедельник предлагал на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако предложения остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

На фоне итогов аукционов на прокачку стоимость газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тысячу куб. м.

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12 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания в этом году перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной. Контракт предполагает транзит 40 млрд кубометров газа в 2021 году. Он также подчеркнул, что «Газпром» утвердил план закачки газа в подземные хранилища Европы и в настоящее время его выполняет, используя различные маршруты транспортировки газа, в частности, через территорию Украины.

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