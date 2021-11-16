«Газпром» объяснил свое решение по транзиту через Украину

«Газпром» бронирует мощности транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей. Так компания прокомментировала итоги вчерашних аукционов на транзит газа через Украину и Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации «Газпрома». Компания может оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе – на отдельную неделю или сутки, добавили в «Газпроме».

«В случае необходимости у нас есть возможность оперативно бронировать дополнительные транспортные мощности, в том числе по «Ямал - Европе», на более короткой основе (недельной, суточной)», – подчеркнули в холдинге.

Напомним, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе 15 ноября. «Оператор ГТС Украины» в понедельник предлагал на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако предложения остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

На фоне итогов аукционов на прокачку стоимость газа в Европе поднялась выше $960 за 1 тысячу куб. м.