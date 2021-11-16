Портфель крупнейшего бизнеса в Сбере приблизился к 11 трлн рублей

Портфель крупнейших клиентов, обслуживающихся в Сбербанке, приблизился к 11 трлн рублей. Наибольший объем портфеля приходится на сектора «Нефть и газ» и «Металлургия и горнодобывающая промышленность», доля которых в общем портфеле крупнейших клиентов составляет 40%.
Сбер на протяжении многих лет является ключевым финансовым партнером крупнейшего бизнеса страны в реализации самых масштабных проектов. Кредитный портфель банка по крупнейшим клиентам на текущий момент приблизился к 11 трлн рублей. В состав крупнейших клиентов входит достаточно стабильный круг компаний, но несмотря на определенную статичность клиентской базы нам удается демонстировать рост операционного дохода за счёт предложения сложноструктурированных продуктов и более широкого спектра услуг
Ольга Харламова, Вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов
Крупнейшие проекты, в которых банк принял участие в течение этого года:
— финансирование разработки Малмыжского медного месторождения и строительство горно-обогатительного комбината с суммой кредита Сбера в синдикате 97,5 млрд рублей.
— участие в финансировании крупнейшего в России СПГ-завода — Арктик СПГ 2. Лимит Сбера в синдикате - 3,0 млрд евро.
— участие в финансировании строительства первого в стране зеленого электрометаллургического комплекса ОМК с кредитом Сбера в синдикате в сумме 41,5 млрд рублей и др.