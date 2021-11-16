Портфель крупнейшего бизнеса в Сбере приблизился к 11 трлн рублей

Сбер на протяжении многих лет является ключевым финансовым партнером крупнейшего бизнеса страны в реализации самых масштабных проектов. Кредитный портфель банка по крупнейшим клиентам на текущий момент приблизился к 11 трлн рублей. В состав крупнейших клиентов входит достаточно стабильный круг компаний, но несмотря на определенную статичность клиентской базы нам удается демонстировать рост операционного дохода за счёт предложения сложноструктурированных продуктов и более широкого спектра услуг