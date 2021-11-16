Сбер в 2021 году реализовал более 500 проектов по цифровой трансформации

С начала текущего года Сбер реализовал свыше 500 сделок и проектов по диджитал-трансформации для крупнейших российских компаний.

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Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 16 ноября.

Отмечается, что корпоративные клиенты Сбера таким образом сэкономили расходы (в том числе, до 15% — на IT-инфраструктуру), повысили эффективность персонала (до 70% по ряду функций) и увеличили прибыль (до 5% по отдельным направлениям).

Сбер становится проводником в цифровую трансформацию для крупнейших компаний России, говорит вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова.