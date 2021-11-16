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Оператор «Севпотока-2» отреагировал на требования Германии

Лера Букина
43 минуты назад

Оператор «Северного потока-2» – компания Nord Stream 2 AG – решил учредить дочернюю структуру в Германии, чтобы соответствовать применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию.

Оператор «Севпотока-2» отреагировал на требования Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», — цитирует агентство сообщение компании.

Ранее во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2». Отмечается, что компания может быть сертифицирована только в случае проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Таким образом, оператор газопровода должен создать отдельную дочернюю компанию в Германии, которая возьмет на себя управление немецким участком «Севпотока-2». Все активы должны быть переданы этой компании, только после этого процедура сертификации будет возобновлена.

После новости о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже снизились на 2,55% и в моменте достигали отметки 331,61 рубля за бумагу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ в Европе на фоне приостановки сертификации выросла на 11%, до $1042,6 за 1 тысячу кубометров.

Компании,Газпром,Московская биржа,
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