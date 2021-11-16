Украина одобрила остановку сертификации «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал хорошей новостью и одобрил приостановку сертификации «Северного потока-2» Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA). Вместе с тем на своей странице в Facebook украинский топ-менеджер подчеркнул, что ситуация выглядит не настолько однозначной, так как Россия готова пойти на уловки, чтобы обойти эти требования.

Фото: Nikolai Ryutin / Nord Stream 2 Nikolai Ryutin / Nord Stream 2

По его мнению, желание швейцарской Nord Stream 2 AG, оператора проекта, создать в ФРГ дочернюю компанию для управления частью газопровода на территории страны является юридическим трюком.

«Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», — подчеркнул Витренко. Он также призвал тех, для кого «имеют значение энергетическая безопасность и верховенство права», не оставить без внимания такие «уловки» российской компании. В том числе глава «Нафтогаза» попросил США наложить санкции на будущую «дочку» Nord Stream 2 AG.

Накануне, 15 ноября, право на участие в сертификации газопровода, пусть и без права вето, получили «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» и «Нафтогаз». Обе компании требуют остановки проекта, поскольку тот, по их мнению, угрожает Европе и усиливает ее зависимость от России.

Об остановке сертификации стало известно во вторник, 16 ноября. BNetzA объявило, что в нынешнем виде не может завершить процесс. Предполагается, что новая компания станет владельцем и оператором части «Северного потока-2» в Германии.