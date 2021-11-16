На Украине воспользуются приостановкой сертификации «Севпотока — 2»

«Мы будем тщательно смотреть на каждую деталь этой заявки на сертификацию. И будем использовать все юридические возможности для того, чтобы доказать то, что нам очевидно, — "Северный поток 2" является угрозой для Украины. Мы на этом будем настаивать… Мы считаем очень важным то, что сейчас процесс сертификации приостановлен. И у нас есть время донести свои аргументы», — приводятся в материале слова Бельковой.