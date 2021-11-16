На Украине воспользуются приостановкой сертификации «Севпотока — 2»

Компания «Оператор ГТС Украины» намерена воспользоваться приостановкой сертификации «Северного потока — 2», чтобы донести немецкому регулятору свои аргументы об опасности этого газопровода для Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «ОГТСУ» Ольгу Белькову.
«Мы будем тщательно смотреть на каждую деталь этой заявки на сертификацию. И будем использовать все юридические возможности для того, чтобы доказать то, что нам очевидно, — "Северный поток 2" является угрозой для Украины. Мы на этом будем настаивать… Мы считаем очень важным то, что сейчас процесс сертификации приостановлен. И у нас есть время донести свои аргументы», — приводятся в материале слова Бельковой.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии заявило о приостановке начатой 8 сентября сертификации Nord Stream 2 AG.
По решению немецкого регулятора BNA в дальнейшей процедуре примут участие компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины».