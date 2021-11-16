В России запустили обучающий курс о социальном предпринимательстве

«Мы с командой Google пять лет назад начали пошаговое развитие различных предпринимательских навыков и обнаружили, что многие люди, которые только мечтают стать предпринимателями, ищут бизнес-модель, ищут вдохновение. И социальное предпринимательство может быть одной из таких моделей. У людей, которые занимаются социальным предпринимательством, в первую очередь появляется идея, потом уже — бизнес-план и финансирование. Найти свою бизнес-модель и помогает программа «БизнесКласс». Из миллиона участников программы порядка 14 тысяч уже открыли свое дело. В 60% случаев у действующих предпринимателей улучшились бизнес-показатели после того, как они поучаствовали в программе. У нас более 3 млн активных клиентов (в России всего порядка 5 млн активных компаний), и нам критически важно, чтобы компании росли вместе с нами: мы хотим быть источником роста и помощи в росте бизнеса наших компаний, хотим быть банком для успешных социальных предпринимателей», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.