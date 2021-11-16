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Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2"

Российская Газета
1 час назад

Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск, поданный экологической организацией Deutsche Umwelthilfe (DUH) в отношении "Северного потока-2". Об этом сообщается в пресс-релизе, обнародованном судом вечером 16 ноября.

Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экологи требовали не допустить строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из российского города Усть-Луга в немецкий Грайфсвальд. Иск был подан против Горного управления Штральзунда - приморского города в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания недалеко от Грайфсвальда.

В решении суда сказано, что иск "отчасти неприемлем" и "в некоторой степени не обоснован". Кроме того, отмечается, что последствия прокладки газопровода и его воздействие на окружающую среду были изучены ранее.

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