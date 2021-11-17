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"Известия": более чем 60% российских туроператоров могут обанкротиться

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Более 60% российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо представителей отрасли правительству.

60% туроператоров России оказались на грани банкротства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Туроператоры подчеркнули, что большая часть направлений по-прежнему остается закрытой для российских туристов. Речь идет про такие регионы, как Юго-Восточная Азия, большая часть Европы, Дальний Восток и Китай. По этой причине туроператоры не смогли исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, которые они взяли на себя в 2020 году.

В письме бизнес попросил продлить отсрочку по обязательства возврата клиентам денежных средств за сорванные туры. Иначе рынок ожидает волна банкротств, так как компании перевели денежные средства зарубежным партнерам, а те в свою очередь уже пустили их в оборот. Текущая отсрочка действует до 31 декабря 2021 года.

В настоящее время долги туроператоров перед клиентами составляют 25 млрд рублей, а страховых средств накоплено лишь на 7 млрд. Если какой-либо туроператор обанкротится, то все авансированные им средства останутся в доходах иностранного партнера и деньги не дойдут ни до российского туриста, ни до российского оператора.

Ранее сообщалось, что наиболее лояльными странами для въездного туризма из России оказались Доминикана, Мексика и Коста-Рика.

Компании,газета "Известия",
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