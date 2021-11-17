Раскрыты уловки Ходорковского для уклонения от выплаты долга России

Британскую усадьбу, которую СМИ называют домом основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского, заложили швейцарскому банку. Эксперты, опрошенные Russia Today, считают, что залог может быть «уловкой, гарантирующей защиту от кредиторов, а главным среди них выступает Россия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

RT отмечает со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов, что Ходорковский остался должен российскому бюджету 18,7 миллиарда рублей.

Видео дня

По данным RT, дом в предместье Лондона, в котором живет Ходорковский, был куплен в апреле 2015 года за 4,67 млн фунтов стерлингов (сейчас это более 455 млн рублей) и перестроен.

Дом, о котором идет речь, - это трехэтажный особняк из красного кирпича. В нем семь спален, шесть гостиных, пять ванных комнат и два бассейна. На участке есть гараж, оранжерея и теннисный корт. Площадь жилой секции дома составляет 971 квадратный метр, земельного участка - около 6,6 гектара.

Как отмечает RT со ссылкой на риелторов The Move Market, в 2021 году стоимость дома оценивается в 6 млн фунтов стерлингов (более чем в 585 млн рублей). Ежегодные расходы на ЖКХ для такого дома эксперты оценивают в 25 тыс. фунтов стерлингов (почти 2,5 млн рублей).

RT утверждает, что дом был куплен через «довольно сложную схему», в которой задействованы офшора и трастовое соглашение, но пользуется им якобы именно семья Ходорковского. 5 марта 2021 года собственник заложил поместье «в счет обеспечения неких обязательств», выяснил канал из кадастровой выписки Великобритании. Обременение установлено в пользу швейцарского банка UBS AG.

По информации RT, ЮКОС работала с этим банком еще в середине 1990-х годов.

«Не думаю, что у Ходорковского заканчиваются деньги. Однажды на допросе он заявил: «У меня денег столько, что хватит внукам и потомкам на тысячу лет вперед», - отметил в беседе с каналом исследователь биографии Ходорковского Сергей Соколов.

По его мнению, бизнесмен «продолжает прятать собственность и деньги».

Экс-следователь Военной прокуратуры, адвокат по экономическим делам Анатолий Вербицкий заявил RT, что на залоговое имущество накладывается запрет регистрационных действий на период, пока действует залог.

«Таким образом собственник может обезопасить себя от попыток других кредиторов отобрать у него имущество, в особенности если залог оформлен через дружественный ему банк», - подчеркнул он.

В рамках дела ЮКОСа Ходорковского в 2010 году приговорили к 14 годам колонии (позже срок сократили до десяти лет и десяти месяцев) по обвинению в растрате и отмывании денег через схему с присвоением нефти. Свою вину он не признал.