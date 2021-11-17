СберЗвук первым среди российских аудиосервисов подписал индустриальный кодекс против стриминговых накруток

СберЗвук — аудиосервис, стоящий у истоков музыкального стриминга в России, пионер рынка. Компания существует 11 лет, из которых более года — в экосистеме Сбера. За всю свою многолетнюю историю мы внесли большой вклад в становление цивилизованного рынка музыки в интернете, предоставляя пользователям легальный доступ к разнообразной библиотеке аудиоконтента, а артистам — возможность честно зарабатывать на своем творчестве. Когда пиратство было нормой и люди искренне верили, что музыка в интернете должна быть бесплатной, мы одними из первых начали сотрудничать с музыкальными правообладателями и оплачивать легальное воспроизведение их треков. Подписав индустриальный кодекс о противодействии манипуляции стриминговой статистикой, мы проявляем солидарность и объединяем усилия с лидирующими мировыми игроками — Amazon, Spotify, Sony, Warner, Universal, и другими, подтверждая и фиксируя свой твердый ориентир на то, что музыка должна быть легальной, а артисты — честно вознаграждены за свой творческий труд