СберЗвук первым среди российских аудиосервисов подписал индустриальный кодекс против стриминговых накруток

Компании, подписавшие Кодекс передовых практик признают, что правообладатели, поставщики стриминговых сервисов и третьи стороны, принимающие участие в распространении и выводу на рынок музыки, могут и должны играть важную роль в решении вопроса с манипуляциями проигрываниями на стриминговыми сервисами, а также намерены сотрудничать друг с другом в этом направлении. Помимо СберЗвука, под Кодексом подписались ведущие игроки международного рынка: Amazon, American Association of Independent Music, Artist Rights Alliance, Deezer, IMPALA,International Artist Organisation, International Confederation of Music Publishers, International Federation of Musicians, International Federation of the Phonographic Industry, Independent Music Publishers International Forum, Merlin, National Music Publishers' Association, Recording Academy, Recording Industry Association of America, Sony/ATV Music Publishing, Sony Music Entertainment, Spotify, Universal Music Group, Warner Music Group и Worldwide Independent Network.