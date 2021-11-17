СберЗвук первым среди российских аудиосервисов подписал индустриальный кодекс против стриминговых накруток

СберЗвук (компания является частью экосистемы Сбера) выступил за прозрачность рынка, подписав вместе с ведущими мировыми игроками музыкальной индустрии документ о противодействии манипуляциям со стриминговой статистикой.
Проигрывание музыки в цифровом сервисе является важнейшей точкой сбора статистики, отражающей контакт аудитории с творчеством артиста, и в дальнейшем используемой для взаиморасчетов с правообладателям и авторами контента. В последние годы, на рынке все чаще возникает проблема искусственного искажения данных об объемах проигрываний аудиотреков за счет нелегальной автоматизации. Простыми словами — недобросовестные игроки накручивают прослушивания с помощью ботов, манипулируя статистикой и имитируют поведение настоящих пользователей для искусственного улучшения позиций в чартах, отчислений роялти или других противозаконных целей. Манипулятивные учетные записи, боты и «фабрики троллей» не только влияют на результаты алгоритмического воспроизведения треков внутри сервисов, искажая потребительский опыт, но и подрывают доверие участников рынка к цифровым товарам и услугам, наносят экономический ущерб правообладателям и артистам.
Работающие со СберЗвуком исполнители и правообладатели могут быть уверены в высоких стандартах в отношении точности и безопасности данных, заявили представители компании.
Сергей Майоров, операционный директор СберЗвука
СберЗвук — аудиосервис, стоящий у истоков музыкального стриминга в России, пионер рынка. Компания существует 11 лет, из которых более года — в экосистеме Сбера. За всю свою многолетнюю историю мы внесли большой вклад в становление цивилизованного рынка музыки в интернете, предоставляя пользователям легальный доступ к разнообразной библиотеке аудиоконтента, а артистам — возможность честно зарабатывать на своем творчестве. Когда пиратство было нормой и люди искренне верили, что музыка в интернете должна быть бесплатной, мы одними из первых начали сотрудничать с музыкальными правообладателями и оплачивать легальное воспроизведение их треков. Подписав индустриальный кодекс о противодействии манипуляции стриминговой статистикой, мы проявляем солидарность и объединяем усилия с лидирующими мировыми игроками — Amazon, Spotify, Sony, Warner, Universal, и другими, подтверждая и фиксируя свой твердый ориентир на то, что музыка должна быть легальной, а артисты — честно вознаграждены за свой творческий труд
Компании, подписавшие Кодекс передовых практик признают, что правообладатели, поставщики стриминговых сервисов и третьи стороны, принимающие участие в распространении и выводу на рынок музыки, могут и должны играть важную роль в решении вопроса с манипуляциями проигрываниями на стриминговыми сервисами, а также намерены сотрудничать друг с другом в этом направлении. Помимо СберЗвука, под Кодексом подписались ведущие игроки международного рынка: Amazon, American Association of Independent Music, Artist Rights Alliance, Deezer, IMPALA,International Artist Organisation, International Confederation of Music Publishers, International Federation of Musicians, International Federation of the Phonographic Industry, Independent Music Publishers International Forum, Merlin, National Music Publishers' Association, Recording Academy, Recording Industry Association of America, Sony/ATV Music Publishing, Sony Music Entertainment, Spotify, Universal Music Group, Warner Music Group и Worldwide Independent Network.