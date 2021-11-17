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СберЗвук первым среди российских аудиосервисов подписал индустриальный кодекс против стриминговых накруток

SberPressиещё 1
1 час назад

СберЗвук (компания является частью экосистемы Сбера) выступил за прозрачность рынка, подписав вместе с ведущими мировыми игроками музыкальной индустрии документ о противодействии манипуляциям со стриминговой статистикой.

СберЗвук первым среди российских аудиосервисов подписал индустриальный кодекс против стриминговых накруток
Фото: СБЕРСБЕР

Проигрывание музыки в цифровом сервисе является важнейшей точкой сбора статистики, отражающей контакт аудитории с творчеством артиста, и в дальнейшем используемой для взаиморасчетов с правообладателям и авторами контента. В последние годы, на рынке все чаще возникает проблема искусственного искажения данных об объемах проигрываний аудиотреков за счет нелегальной автоматизации. Простыми словами — недобросовестные игроки накручивают прослушивания с помощью ботов, манипулируя статистикой и имитируют поведение настоящих пользователей для искусственного улучшения позиций в чартах, отчислений роялти или других противозаконных целей. Манипулятивные учетные записи, боты и «фабрики троллей» не только влияют на результаты алгоритмического воспроизведения треков внутри сервисов, искажая потребительский опыт, но и подрывают доверие участников рынка к цифровым товарам и услугам, наносят экономический ущерб правообладателям и артистам.

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Работающие со СберЗвуком исполнители и правообладатели могут быть уверены в высоких стандартах в отношении точности и безопасности данных, заявили представители компании.

Сергей Майоров, операционный директор СберЗвука

СберЗвук — аудиосервис, стоящий у истоков музыкального стриминга в России, пионер рынка. Компания существует 11 лет, из которых более года — в экосистеме Сбера. За всю свою многолетнюю историю мы внесли большой вклад в становление цивилизованного рынка музыки в интернете, предоставляя пользователям легальный доступ к разнообразной библиотеке аудиоконтента, а артистам — возможность честно зарабатывать на своем творчестве. Когда пиратство было нормой и люди искренне верили, что музыка в интернете должна быть бесплатной, мы одними из первых начали сотрудничать с музыкальными правообладателями и оплачивать легальное воспроизведение их треков. Подписав индустриальный кодекс о противодействии манипуляции стриминговой статистикой, мы проявляем солидарность и объединяем усилия с лидирующими мировыми игроками — Amazon, Spotify, Sony, Warner, Universal, и другими, подтверждая и фиксируя свой твердый ориентир на то, что музыка должна быть легальной, а артисты — честно вознаграждены за свой творческий труд

СберЗвук вкладывает большие усилия в прозрачную работу с комьюнити артистов. Ранее компания анонсировала запуск приложения для креаторов Студио. В отличие от остальных на рынке оно является не просто пристройкой к стримингу со статистикой и управлением продвижением творчества, а отдельным сервисом для артистов, который обеспечит удовлетворение их профессиональных и лайфстайл потребностей:
  • Лучше понимать свою аудиторию - поможет сервис аналитики и лента новостей музыкального рынка. Пользователи смогут просматривать аналитику по прослушиваниям внутри СберЗвука, а также следить за популярностью. Всегда актуальная лента индустриальных новостей и виджеты всех музыкальных чартов будут доступны в одном удобном интерфейсе;
  • Быть в постоянном контакте с аудиторией - помогут инструменты, с помощью которых пользователи смогут создавать звуковые комнаты со слушателями, записывать им звуковые сообщения и выходить в другие аудио/видео интерактивы;
  • Решить возникающие в работе артиста задачи - поможет рекомендательная система витрины профессиональных услуг. Пользователи смогут искать подрядчика или исполнителя услуг по рекомендациям от других артистов и получить дополнительную скидку. Поставщики продуктов и услуг для артистов смогут управлять своей витриной и создавать специальные предложения;
  • Развиваться в музыке и медиа - поможет образовательный сервис. Пользователи получат доступ к профильному образовательному контенту и мероприятиям;
  • Популяризировать себя и свой продукт - помогут инструменты продвижения. Пользователи смогут централизованно питчить треки в редакторские плейлисты, а также на Лейблы и Радио, а также использовать инструменты продвижения от СберЗвука и Экосистемы Сбер;
  • Привлекать финансирование - помогут акселерационные программы, гранты и донаты.
  • Коммуницировать внутри музыкального сообщества будет просто через свой профиль, объединения в группы и чаты, чтобы искать нужные связи.

Компании, подписавшие Кодекс передовых практик признают, что правообладатели, поставщики стриминговых сервисов и третьи стороны, принимающие участие в распространении и выводу на рынок музыки, могут и должны играть важную роль в решении вопроса с манипуляциями проигрываниями на стриминговыми сервисами, а также намерены сотрудничать друг с другом в этом направлении. Помимо СберЗвука, под Кодексом подписались ведущие игроки международного рынка: Amazon, American Association of Independent Music, Artist Rights Alliance, Deezer, IMPALA,International Artist Organisation, International Confederation of Music Publishers, International Federation of Musicians, International Federation of the Phonographic Industry, Independent Music Publishers International Forum, Merlin, National Music Publishers' Association, Recording Academy, Recording Industry Association of America, Sony/ATV Music Publishing, Sony Music Entertainment, Spotify, Universal Music Group, Warner Music Group и Worldwide Independent Network.

Компании,Сергей Майоров,Amazon,
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