Россия пойдет на поводу у Европы в вопросе офшоров

Российские холдинги могут допустить до регистрации в специальных административных районах (САР), которые в связи с предоставлением ряда льгот называют российскими офшорами. Об этом со ссылкой на несколько источников пишут «Ведомости».

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Пока такое право имеют только зарегистрированные за рубежом компании. Предполагалось, что через САР их удастся вернуть в страну. Однако в Европе такой режим рассматривают как дискриминационный по отношению к российским предприятиями, и чтобы не получить статус вредоносной юрисдикции (harmful tax regime), в правительстве решили пойти на поводу у ЕС.

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Еще в июне этого года Совет Евросоюза включил в свой доклад соответствующий тезис Европейской группы по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности. В нем к российским САР было предъявлен ряд претензий, и недопуск до регистрации российских компаний стала одной из основных причин для давления.

Собеседник издания утверждает, что разработкой изменений занимается Федеральная налоговая служба (ФНС), но в правительство их внесут не раньше, чем будет принят другой пакет поправок, касающийся САР. В нем власти попытаются дать стимулы компаниям формировать реальное присутствие в офшорах — это вложение не менее 300 миллионов рублей в инфраструктуру и офис площадью не менее 100 квадратных метров с не менее чем 15 сотрудниками.

В этом случае им предоставят дополнительные льготы — налог на вывод капитала сократится с 15 процентов до 10-ти, на прибыль до 5 процентов, а на прибыль в виде дивидендов — до нуля. Но претендовать на специальные условия смогут только организации со статусом международной холдинговой компании.

В настоящее время в России действуют два САР — на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Предоставленными условиями успели воспользоваться 52 компании, из них 47 выбрали Калининград.

Как объяснил один из источников издания, идея САР возникла исключительно в контексте возвращения иностранных компаний с российскими корнями, но проигнорировать замечания Совета ЕС невозможно. Ведь в случае попадания в черный список изменятся фискальные условия, которые применяются в стране со стороны Евросоюза, а это чревато серьезными потерями.

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ Минфина Николай Милоголов, в случае принятия адекватных поправок САР будет дублировать режимы, распространенные в странах ЕС. Однако если требования будут применяться формально, то от попадания в черный список Россию изменения в законодательстве не спасут.