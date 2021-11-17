Раскрыто будущее удаленки после пандемии

Более четверти (27%) российских работодателей намерены полностью отказаться от удаленного формата работы после того, как эпидемиологическая ситуация улучшится. Эксперты считают, что большая часть компаний не будет возвращать сотрудников в офисы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

48% работодателей со временем намерены вернуть работу для сотрудников в офисе. 14% готовятся к частичному возвращению людей в офисы. Еще 19% заявили, что после пандемии планируют ввести гибридный формат или предоставить сотрудникам право выбирать наиболее удобный формат работы. Оставшиеся 19% не будут ничего менять.

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Переход на удаленный и в дальнейшем гибридный формат работы – один из ключевых трендов времен пандемии, заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

«Осенью 2021 года, когда стала очевидна новая волна пандемии и планы по возврату к офисному режиму оказались преждевременными, число вакансий с постоянной удаленкой выросло еще сильнее: если в сентябре их число держалось на уровне 43 тысяч, то в октябре их стало уже больше 90 тысяч, — сообщила она.

Игнатова отметила профессиональные области, которые из-за своей специфики не совсем успешно перестроились на формат удаленной работы. Речь идет о туризме, HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), авиа- и ж/д перевозках, индустрии красоты и спорта, а также организациях массовых мероприятий.

«Легче всего переход перенесли такие сферы, как IT, телекоммуникации, финансовый сектор, страхование, консалтинг и сфера оказания интеллектуальных b2b- и b2c-услуг», – отметила эксперт.

Дистанционный формат работы является выгодным и для работодателя, и для сотрудников, поэтому он «останется с нами надолго», заявил основатель и президент SuperJob Алексей Захаров. По его словам, перешедшие на удаленку компании получили ряд преимуществ и сэкономили на организации рабочих мест. Сотрудники же стали экономить время и деньги, которые раньше уходили на дорогу в офис.

В топе отраслей компаний, которые больше всего публикуют вакансии с постоянной удаленкой, – IT, системная интеграция, интернет, образовательные учреждения, услуги для бизнеса, финансовый сектор, а также СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн и продюсирование, заявила Игнатова. По ее словам, домашний персонал продемонстрировал наибольший прирост вакансий с удаленкой.