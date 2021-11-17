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Названа новая дата запуска "Северного потока-2"

Елена Прошина
41 минуту назад

Ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» может быть отложен до марта 2022 года из-за приостановки процесса сертификации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Федеральное сетевое агентство Германии заявило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2".

Германия прекратила сертификацию «Северного потока — 2»

Отмечается, что оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый только при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом. Уточняется, что немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода, а после вновь подать полный комплект документов для сертификации, только тогда процесс будет возобновлен, подчеркнул регулятор.

"Ожидаю, что запуск "Северного потока 2" может быть отложен до марта 2022", - заявил источник в правительстве ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг "Северного потока — 2" и энергетический кризис в Европе не зависят друг от друга.

Компании,Видео,Дмитрий Песков,Reuters,
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