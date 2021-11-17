Названа новая дата запуска "Северного потока-2"

Ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» может быть отложен до марта 2022 года из-за приостановки процесса сертификации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Отмечается, что оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый только при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом. Уточняется, что немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода, а после вновь подать полный комплект документов для сертификации, только тогда процесс будет возобновлен, подчеркнул регулятор.