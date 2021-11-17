Сбер признали лучшим банком в сфере кредитования малого бизнеса

Сбер стал лучшим банком в сфере кредитования малого бизнеса по версии премии Frank Small Business Loans Award 2021. Награда была вручена по итогам исследования Frank RG «Кредитование малого бизнеса в России — 2021», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В последнее время мы приложили много усилий для того, чтобы финансирование для малого бизнеса было доступно в режиме "24 на 7" и предоставлялось клиентам в течение нескольких минут без посещения офисов и предоставления бумажных документов. Нам удалось этого добиться и мы не собираемся останавливаться», — рассказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Он также анонсировал, что Сбер продолжит развивать различные форматы кредитования и рассрочки, в том числе на маркетплейсах крупных компаний. Организация также планирует реализовывать государственные и собственные программы поддержки бизнеса, расширять набор сервисов для повышения эффективности ведения бизнеса от компаний экосистемы Сбера. Таким образом, заключил Шашкин, предпринимателям будет еще комфортнее взаимодействовать с банком.

Кроме того, Сбер победил в номинации «Минимальный пакет документов в кредитовании малого бизнеса».