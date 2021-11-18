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Бизнес Германии сожалеет об отсрочке сертификации оператора «Северного потока — 2»

Елена Прошина
33 минуты назад

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) выразил сожаление в связи с отсрочкой сертификации оператора российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство DPA.

В Германии расстроились из-за отсрочки работы Nord Stream 2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации «Северного потока — 2», но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе», — заявил председатель организации Оливер Хермес. По его словам, российский трубопроводный газ сегодня значительно дешевле топлива на спотовом рынке.

Хермес считает, что российский проект внесет решающий вклад в энергетическую безопасность ФРГ и диверсификацию немецких маршрутов поставок.

Как прогнозируют в Германии, запуск газопровода может быть отложен до марта следующего года. По словам источников в правительстве ФРГ, это связано с приостановкой сертификации газопровода немецким регулятором. Необходимо, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой «дочки». До тех пор процесс сертификации невозможен.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процедуру до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Компании,ИА DPA,Газета.Ru,
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