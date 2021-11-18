В Германии расстроились из-за отсрочки работы Nord Stream 2

«Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации «Северного потока — 2», но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе», — заявил председатель организации Оливер Хермес. По его словам, российский трубопроводный газ сегодня значительно дешевле топлива на спотовом рынке.

Как прогнозируют в Германии, запуск газопровода может быть отложен до марта следующего года. По словам источников в правительстве ФРГ, это связано с приостановкой сертификации газопровода немецким регулятором. Необходимо, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой «дочки». До тех пор процесс сертификации невозможен.