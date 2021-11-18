Ozon запустит новый формат доставки продуктов

Ozon Express – сервис быстрой доставки товаров из Ozon – собирается до конца года запустить новый формат доставки продуктов и других товаров за 15 минут. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник на рынке электронной коммерции.

Фото: Ozon Ozon

Отмечается, что Ozon Express будет доставлять продукты питания, готовую еду, продукцию собственной торговой марки и непродовольственные товары. Речь идет о 3 тысячах наименований, подчеркнул собеседник издания. Компания планирует открыть мини-дарксторы площадью 250 кв. м. Формат будет запущен в Москве в 2021 году.

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По словам представителя Ozon, данный формат будет для компании тестовым, дальнейшее развитие проекта зависит от результатов пилотного запуска.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость одного даркстора с кухней для Ozon в 7-9 млн рублей.

По итогам третьего квартала оборот Ozon достиг 108,29 млрд рублей, из которых 66% приходилось на маркетплейс. Вместе с тем выручка компании за тот же период оценивается в 41,5 млрд рублей, из которых 65,8% пришлись на продажу товаров, 26,5% — на комиссию маркетплейса, а оставшиеся 7,7% — на доходы от рекламы, сервисов доставки, комиссию от продажи билетов и др.

Бурмистров отметил, что в четвертом квартале прогнозируется активный рост всего рынка foodtech (производство, приготовление и доставка еды с использованием IT-решений) в связи с ужесточением ограничительных мер, нерабочими днями и введением локдауна в некоторых регионах России. Он назвал нынешний период оптимальным временем для выхода Ozon в сегмент.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин полагает, что выход Ozon на рынок быстрой доставки за 15 минут повлияет на другие компании.

«На первом этапе они будут наверняка вводить скидки и различные бонусы, поэтому «Яндекс.Лавке» и «Самокату», вероятно, придется отвечать, например, путем отказа от платной доставки», — считает он.

Либин также отметил, что в связи с высоким уровнем капиталоемкости рынка Ozon будет вынужден «серьезно вкладываться в развитие дарксторов», чтобы компании удалось в ближайшем будущем приблизиться к другим конкурентам по их числу.

По словам старшего аналитика банка «Уралсиб» Константина Белова, расширение Ozon должно усилить конкуренцию и спровоцировать ответные действия со стороны других игроков.