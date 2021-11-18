Без продавцов: «Вкусвилл» пошел по стопам Amazon

«Вкусвилл» планирует открыть магазины без касс и продавцов. Об этом пишет «Коммерсант». Одна из первых точек будет располагаться на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити». Тестирование технологии подтвердили в пресс-службе компании, однако там не стали раскрывать детали проекта.

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Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что стоимость точки с учетом компактной площади вряд ли составляет более 12–15 млн рублей. Учитывая высокий трафик и отсутствие расходов на персонал, можно рассчитывать на привлекательную экономику, отмечает эксперт.

В настоящее время в России насчитывается более 1,3 тысячи магазинов «Вкусвилл». В 90% из них есть кассы самообслуживания. Также у компании есть сеть из более 300 микромаркетов в бизнес-центрах и офисах и вендинговые автоматы.

В числе крупных международных компаний, которые запустили формат магазинов без касс и продавцов, - Amazon. На входе в магазин Amazon Go покупателям необходимо авторизоваться через QR-код со смартфона. Комбинация сенсоров на полках и распознающих покупателей камер самостоятельно может учитывать купленные ими товары. Сумма списывается позже за покупки онлайн.

В России протестировать такой формат успели несколько ретейлеров, в частности, Metro (магазин «Фасоль») и «Азбука вкуса».

«Учитывая опыт западных ритейлеров, российские сети начинают тестировать формат, делая ставки не на доверие покупателям, а на технологии: приложения для смартфонов, интеллектуальные системы видеонаблюдения», – отметила заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева.

Поголовная авторизация для покупок может помешать привлечению покупателей, считает партнер, руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил, что «инвесторы позитивно оценивают подобные проекты», несмотря на операционные сложности для самих компаний.