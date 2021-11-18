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Без продавцов: «Вкусвилл» пошел по стопам Amazon

Лера Букина
22 минуты назад

«Вкусвилл» планирует открыть магазины без касс и продавцов. Об этом пишет «Коммерсант». Одна из первых точек будет располагаться на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити». Тестирование технологии подтвердили в пресс-службе компании, однако там не стали раскрывать детали проекта.

Без продавцов: «Вкусвилл» пошел по стопам Amazon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что стоимость точки с учетом компактной площади вряд ли составляет более 12–15 млн рублей. Учитывая высокий трафик и отсутствие расходов на персонал, можно рассчитывать на привлекательную экономику, отмечает эксперт.

В настоящее время в России насчитывается более 1,3 тысячи магазинов «Вкусвилл». В 90% из них есть кассы самообслуживания. Также у компании есть сеть из более 300 микромаркетов в бизнес-центрах и офисах и вендинговые автоматы.

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В числе крупных международных компаний, которые запустили формат магазинов без касс и продавцов, - Amazon. На входе в магазин Amazon Go покупателям необходимо авторизоваться через QR-код со смартфона. Комбинация сенсоров на полках и распознающих покупателей камер самостоятельно может учитывать купленные ими товары. Сумма списывается позже за покупки онлайн.

В России протестировать такой формат успели несколько ретейлеров, в частности, Metro (магазин «Фасоль») и «Азбука вкуса».

«Учитывая опыт западных ритейлеров, российские сети начинают тестировать формат, делая ставки не на доверие покупателям, а на технологии: приложения для смартфонов, интеллектуальные системы видеонаблюдения», – отметила заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева.

Поголовная авторизация для покупок может помешать привлечению покупателей, считает партнер, руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил, что «инвесторы позитивно оценивают подобные проекты», несмотря на операционные сложности для самих компаний.

Ранее сообщалось, что сеть «Вкусвилл» дополнила доставку из дарксторов новой услугой: теперь у покупателей есть возможность сдать на переработку пластиковые пакеты из «Вкусвилла» и «добрые крышечки».
Компании,Антон Шульга,Михаил Бурмистров,Марат Ибрагимов,Amazon,Газпромбанк,Advis.ru,
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