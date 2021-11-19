Сбер стал единственной компанией из России в мировом рейтинге топ-работодателей Forbes

Сбер стал единственной компанией из России, вошедшей в рейтинг 750 лучших компаний-работодателей мира, составленного журналом Forbes и исследовательской компанией Statista.

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Результаты основаны на опросе 150 тыс. сотрудников из 58 стран.

Первое место в рейтинге заняла южнокорейская Samsung Group. Также в топ-10 вошли Apple, IBM, Microsoft, Dell Technologies и другие.

Сбер смог обойти Goldman Sachs, Mazda Motor, Subaru, Nissan Motor, Metro Group и Mango.

В настоящее время в Сбере работают 281,7 тыс. человек. Число сотрудников группы, включающей в себя Сбербанк и его дочерние структуры, за третий квартал увеличилось на 2%, или на 5,6 тыс. человек.