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Сбер стал единственной компанией из России в мировом рейтинге топ-работодателей Forbes

Лера Букина
1 час назад

Сбер стал единственной компанией из России, вошедшей в рейтинг 750 лучших компаний-работодателей мира, составленного журналом Forbes и исследовательской компанией Statista.

Сбер стал единственной компанией из России в мировом рейтинге топ-работодателей Forbes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результаты основаны на опросе 150 тыс. сотрудников из 58 стран.

Первое место в рейтинге заняла южнокорейская Samsung Group. Также в топ-10 вошли Apple, IBM, Microsoft, Dell Technologies и другие.

Сбер смог обойти Goldman Sachs, Mazda Motor, Subaru, Nissan Motor, Metro Group и Mango.

В настоящее время в Сбере работают 281,7 тыс. человек. Число сотрудников группы, включающей в себя Сбербанк и его дочерние структуры, за третий квартал увеличилось на 2%, или на 5,6 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Сбер повысит зарплаты сотрудникам в среднем на 7%. Также в честь празднования 180-летия компании каждому работнику подарят 30 тысяч бонусов «СберСпасибо» и бесплатную подписку СберПрайм+.

Компании,IBM,Microsoft,Сбербанк России,Apple,Forbes,
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