«Аэрофлот» повысит топливный сбор

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря перевозчика Юлию Спивакову.

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На внутренних направления рост составит 550 рублей (до 2200 рублей), а на международных линиях — на 10 евро (до 30 евро). Как отметила Спивакова, это вынужденное решение, которое продиктовано существенным ростом стоимости керосина.

«В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — добавила она.

Напомним, что с 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и нерегулярные авиаперелеты на Кубу, в Мексику и Катар, а также возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. По большинству направлений еженедельно будут летать по два рейса.