РЖД отменит и сократит десятки поездов

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Причиной пересмотра графика курсирования более четырех десятков поездов стало падение потребительского спроса. Речь идет, в частности, о поездах «Экспресс» из Москвы в Санкт-Петербург (в ноябре-декабре и январе-апреле), «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга в Адлер (в январе-апреле), «Стриж» из Москвы в Нижний Новгород (в январе-марте по субботам, понедельникам, вторникам и средам), «Белые ночи» из Вологды в Санкт-Петербург (в январе-апреле) и ряда других.

В пресс-службе ФПК сказали, что при необходимости или в случае высокой востребованности периодичность курсирования поездов может быть вновь увеличена. Там также отметили, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.