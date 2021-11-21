Сын Байдена помог китайской компании купить рудник в Африке

Компания, связанная с сыном президента США Джо Байдена Хантером, в 2016 году оказала помощь китайской компании для покупки в Демократической Республике Конго (ДРК) кобальтового рудника. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

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По информации издания, в 2013 году Хантер Байден с двумя другими гражданами США принимал участие в создании инвестиционной фирмы BHR. Она была зарегистрирована в Шанхае. Они получили 30% акций в компании, а китайские инвесторы — 70%. Среди них числился Bank of China.

В 2016 году компания Байдена участвовала в сделке по приобретению рудника Tenke Fungurume Mining, одного из крупнейших производителей кобальта в ДР Конго. BHR привлекала средства для выкупа ценных бумаг. Компании Байдена удалось привлечь более $1 млрд, в результате чего китайская фирма получила 80% акций.

Отмечается, что этот вопрос в настоящее время особенно актуален, так как администрация президента США Джо Байдена предупредила, что Китай занимает доминирующее положение в сфере кобальта и может использовать это, чтобы помешать американскому производству электромобилей.