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Apple разрешил сотрудникам обсуждать зарплату

Секрет Фирмы
1 час назад

Американская корпорация Apple разрешила своим сотрудникам обсуждать размер заработанной платы и условия труда. Об этом сообщил NBC. Сотрудники компании добивались этого решения с начала 2021 года. Ранее работники Apple запустили веб-сайт и аккаунт в Twitter #AppleToo, в котором они публиковали информацию о домогательствах и дискриминации на рабочем месте.

Apple разрешил сотрудникам обсуждать зарплату
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Наша политика не запрещает сотрудникам свободно говорить о своей заработной плате, часах или условиях работы. Мы призываем каждого сотрудника компании сообщать о всех беспокоящих его проблемах менеджерам Apple», — говорится в заявлении компании.

По данным издания, заявление появилось на внутреннем сайте Apple по работе с персоналом, к которому имеют доступ 80 000 сотрудников компании в США.

В начале сентября 2021 года стало известно, что Apple не позволила сотрудникам создать корпоративный канал в мессенджере Slack для обсуждения равенства зарплат. Согласно неофициальному внутреннему опросу, разница в заработке у мужчин и женщин, работающих в компании, составляет порядка 6%. В опросе участвовали 2000 сотрудников Apple из 147 000. В корпорации тогда заявили, что проблем с равенством оплаты у них нет, а данные опроса необъективны.

Компании,Apple,
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