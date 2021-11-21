Apple разрешил сотрудникам обсуждать зарплату

Американская корпорация Apple разрешила своим сотрудникам обсуждать размер заработанной платы и условия труда. Об этом сообщил NBC. Сотрудники компании добивались этого решения с начала 2021 года. Ранее работники Apple запустили веб-сайт и аккаунт в Twitter #AppleToo, в котором они публиковали информацию о домогательствах и дискриминации на рабочем месте.

«Наша политика не запрещает сотрудникам свободно говорить о своей заработной плате, часах или условиях работы. Мы призываем каждого сотрудника компании сообщать о всех беспокоящих его проблемах менеджерам Apple», — говорится в заявлении компании.

По данным издания, заявление появилось на внутреннем сайте Apple по работе с персоналом, к которому имеют доступ 80 000 сотрудников компании в США.