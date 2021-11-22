Киев поставил себе в заслугу задержку с запуском Nord Stream

«Северный поток — 2» давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, — это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнёрами существенно затормозили реализацию этого проекта, — подчеркнул Кулеба.