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Киев поставил себе в заслугу задержку с запуском «Северного потока — 2»

News.ruиещё 8
1 час назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока — 2» является заслугой Киева. При этом, как уточнил дипломат в эфире телеканала «Украина 24», действовал он «вместе с партнёрами».

Киев поставил себе в заслугу задержку с запуском Nord Stream
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Северный поток — 2» давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, — это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнёрами существенно затормозили реализацию этого проекта, — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что на этом Украина не остановится. Теперь вместе с Евросоюзом и Еврокомиссией она будет требовать, чтобы «Северный поток — 2» подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2». Процедуру сертификации российского проекта Германии следует прекратить, чтобы Москва не получила деньги, которые использует на новые вооружения, отметил политик.

Компании,Дмитрий Кулеба,Еврокомиссия,ЕС,
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