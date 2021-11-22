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Проект Сбера по управлению программными активами - лучший в Европе

SberPress
44 минуты назад

Сбер стал лауреатом премии SAMS Europe Award, присуждаемой за лучшие проекты в области управления программными активами (Software Asset Management). Европейское профессиональное сообщество высоко оценило проект «Интегрированное SAM-решение в Сбербанке», который взял первый приз. Российская компания впервые заняла первое место за всю историю премии.

Решение, реализованное в Сбере, автоматизирует сбор и обработку огромного массива данных, которые поступают через интеграции с источниками «первичной» информации для учёта программного обеспечения. В результате Сбер получает актуальную и систематизированную информацию о лицензиях, что позволяет повысить качество планирования и оптимизировать их количество.

Награждение состоялось на десятой ежегодной конференции SAM Strategies Europe, прошедшей в Копенгагене. В этом году для участия в конкурсе из всех поступивших заявок жюри выбрало трёх претендентов: Сбербанк, Atruvia AG и Toyota. На конференции номинанты представили свои решения, а затем сообщество профессионалов SAM Европы в ходе онлайн-голосования определило победителя премии — лучший проект в Европе в области SAM.

Внедрение надежного SAM-решения позволит Сберу усилить контроль над лицензионными затратами и поддержкой на протяжении всего жизненного цикла ПО, а также повысить эффективность использования имеющихся программных активов. В основе нашего решения лежит обработка огромных пластов данных, а также ряд сложных интеграций. Мы рады, что первыми в России получили награду такого высокого уровня за проект в области SAM

Давид Рафаловский

СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент

Компании,Сирийско-американское медицинское общество,Сбербанк России,
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