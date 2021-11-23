Объявили Лауреатов инвестиционной Премии Investment Leaders-2021

ТАСС, 23 ноября. Премия Investment Leaders - ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным участникам рынка инвестиций - 20 ноября выявила лидеров данной сферы. На сегодняшний день инвестирование является важной составляющей деятельности не только крупных компаний, но и отдельно взятых людей.

В рамках официальной части Премии прошел Форум (16+), объединивший более 100 спикеров - банкиров, частных инвесторов, трейдеров и предпринимателей. Посетители смогли получить ответы на множество вопросов: начиная с того, во что инвестировать, кому доверить свои деньги и как защитить капитал в эпоху больших перемен, заканчивая обзором мировых финансовых рынков, а также построением прогнозов и обсуждением трендов инвестирования на 2022 год.

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Форум проходил в пяти параллельных секциях, модераторами которых выступили: Руслан Бондаренко - основатель сообщества ведущих деловых мероприятий "TOP Moderator", Сергей Ермоленко - брокер по работе с ключевыми клиентами "БКС Мир инвестиций", Павел Самиев - Генеральный директор аналитического центра "БизнесДром", Денис Горшков - обозреватель телеканала РБК, партнер проекта "TOP Moderator" и другие.

В последнее время инвестирование стало не просто еще одним способом дохода обычных граждан, но и важным источником финансирования развития как отдельно взятых компаний, так и государственных проектов, и экономики страны в целом. Независимую награду получили более пятидесяти компаний, в числе которых: Финансовый холдинг "БКС Мир инвестиций", УК "Альфа-Капитал", Сбер Управление Активами, Банк "Открытие", Открытие Private Banking, Банк ВТБ, ПАО Санкт-Петербург, ITI Capital, ПАО УК "Голдман Групп", ПАО "Ростелеком", СК "Ренессанс Жизнь", ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", Госкорпорация "Росатом", АО "Атомэнергомаш", Segezha Group, АО "Концерн Росэнергоатом", АО "Русатом Гринвэй", UMGT, АО "НФК-Сбережения", PNK Rental, MANGO OFFICE, онлайн-школа ALTECO, международный холдинг интегрированных коммуникаций "ADSbase".

Спрос на корпоративную, социальную и экологическую ответственность предприятий растет с каждым годом, что увеличивает количество ответственных инвесторов и компаний, занимающихся ESG-инвестированием. "Инвестиции - это вклад в будущее. И самые важные инвестиции - не в ценные бумаги, а в подрастающее поколение, которое построит это будущее. Поэтому ВТБ в рамках ESG-подхода предложил финансовую поддержку семьям с детьми: ее получили более 500 тыс. родителей. А детей мы бесплатно застраховали на случай онкологии. Такой подход позволил нам комплексно помочь российским семьям и внести вклад в будущее страны", - комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.

Компании активными темпами развиваются на рынке pre-IPO, ведь разработка и создание инвестиционных решений для тех, кто в перспективе планирует выйти на фондовый рынок, является отличным помощником для оперативного старта. "Для нас большая честь стать признанным лучшим провайдером pre-IPO на рынке! Мы рады, что профессиональное сообщество по достоинству оценило наши усилия по развитию как самого продукта, так и технологии и логистики его продажи", - комментирует Филипп Панов, руководитель ITI Capital в России. - "Мы будем продолжать подбирать для своих клиентов и партнеров лучшие предложения и условия для инвестирования".

Правильное управление капиталом позволяет получить больше прибыли при наименьших убытках, в связи с чем за построением стратегии распределения доходов компании все чаще обращаются к специалистам. "Мы стремимся строить долгосрочные отношения с клиентами, выступая в роли надежного проводника в мире инвестиций. Компания является многолетним лидером рынка управления капиталом состоятельных клиентов, и мы рады вновь подтвердить этот статус. Благодарим жюри за высокую оценку наших достижений!" - сообщила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК "Альфа-Капитал".

Один из инструментов нематериальной мотивации сотрудников - предоставление работодателем инструментов развития и повышения квалификации для увеличения производительности труда. Про инвестирование в развитие персонала рассказала Екатерина Барабанова, директор по развитию персонала "Ростелеком", который получил награду в номинации "Инвестиции в человеческий капитал": "Как один из крупнейших работодателей, Ростелеком вкладывает значительные инвестиции в благополучие сотрудников, предоставляя им расширенный социальный пакет, жилищную и пенсионную программы и многие другие привилегии. Сегодня один из ключевых мотиваторов для сотрудников, особенно молодых, - это развитие. Ежегодно мы инвестируем в обучение персонала порядка 500 млн рублей, создаем возможности для самореализации и запускаем программы карьерного развития".

Премия была высоко оценена компаниями-участниками, представители которых поделились впечатлениями от участия. "Мы признательны, что экспертное жюри премии признало наш продукт “PNK rental” лучшим продуктом в сфере индустриальной недвижимости. Это подтверждает амбициозность нашей цели и уровень доверия со стороны наших клиентов", - прокомментировал победу Александр Дубровин, Член совета директоров PNK group.

"Мы получили сразу две значимые награды и считаем это отличным достижением. Нас признали лучшей инвестиционной компанией для состоятельных клиентов и по достоинству оценили наше мобильное приложение для инвестиций. Это значит, что мы движемся в верном направлении как в персональном обслуживании клиентов, так и в развитии качественных цифровых сервисов для них", - прокомментировал Андрей Ревенко, управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций".

Мероприятие организовано совместно с Ассоциацией владельцев облигаций и аналитическим центром "БизнесДром". Ассоциацией владельцев облигаций была подготовлена специальная секция Форума - "Рынок облигаций". Форум оценили не только основные слушатели - частные инвесторы, но и профессиональные участники рынка, эмитенты. В дискуссиях и выступлениях они неоднократно подчеркивали необходимость и важность диалога институтов рынка с инвесторами - физическими лицами, в том числе в формате подобных мероприятий, проводимых при активной поддержке Ассоциации.

Ежегодно Экспертный совет Премии Investment Leaders, в состав которого входят общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, выявляет лучших игроков инвестиционного рынка.