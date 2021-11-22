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Сбер создаст топливную платформу на базе агрегатора FuelUp

ТАСС
1 час назад

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сбер приобрел 100% агрегатора FuelUp, будет развивать на его базе собственную топливную платформу, следует из пресс-релиза банка.

"Комплексная топливная платформа Сбера будет создана на базе агрегатора FuelUp, в котором банк приобрел 100% доли. Команда сервиса продолжит работу и применит свой опыт для реализации планов экосистемы Сбера. В скором времени платформа будет дополнена такими возможностями, как начисление и использование бонусов СберСпасибо, оплата по SberPay и другие", - приводятся в пресс-релизе слова зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.

Оборот рынка розничной продажи топлива в РФ, по экспертным оценкам, превышает 3 трлн рублей. Банк намерен развивать собственную топливную платформу для корпоративных и частных клиентов, которая будет полностью интегрирована в экосистему Сбера.

В настоящее время Сбер уже предлагает топливное решение для предпринимателей и компаний.

Компании,Анатолий Попов,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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